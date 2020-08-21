شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح المدة التقريبية لعودة حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الصحة المدة التقريبية التى تعود فيها حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت الوزارة أنه يمكن أن تكون استعادة الحاسة بطيئة ويصعب معرفتها حيث تشير الدراسات إلى أن العديد من المرضى تعافت حاسة الشم لديهم في غضون 7 أو 14 يوما، في حين ذكرت دراسات أخرى بلغت المدة 4 أسابيع من ظهور المرض.

ونصحت الوزارة من لم تتعافى لديهم حاسة الشم بعد مرور أسبوعين أن يقوموا بتدريب أنفسهم على شم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم، مؤكدة أن ذلك يساعد على التعافي.