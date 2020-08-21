شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر من ترك الأدوية معرضة لأشعة الشمس والرطوبة العالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

حذرت وزارة الصحة من ترك الأدوية معرضة لأشعة الشمس أو درجة الحرارة أو الرطوبة العالية، مؤكدة أن كل ذلك يعد العوامل قد تفقد الدواء فعاليته.

وأضافت أن هذه العوامل قد يترتب عنها أضرار أخرى مثل تحلل مركبات بعض الأدوية لمواد ضارة، داعية الأفراد إلى التخلص من الكمية التي تعرضت لأشعة الشمس والحرارة، واستبدالها بأخرى وتخزينها بشكل صحيح.