المملكة ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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