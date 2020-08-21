شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: «جرائم التستر تكثر في سجلات تجارية بأسماء نساء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم الجمعة، إن السجلات التجارية التي تحمل أسماء النساء تكثر فيها جرائم التستر التجاري.
وأوضح "الحسين" عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن هناك إحصائيات أثبتت أن جرائم التستر التجاري تكثر في السجلات التجارية التي بأسماء نساء.
ووجه نصيحة لكل سيدة، بأن تعلم تفاصيل الأعمال التجارية التي تتم باسمها و العقود وآليات العمل التي تتم باسم سجلها التجاري
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