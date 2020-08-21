شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الدكتور نزار باهبري يعلن شفاءه من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلن الدكتور نزار باهبري، عن شفاءه من أعلن الدكتور نزار باهبري، عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد ، بعد إصابته به قبل أسابيع أثناء عمله. وانتشر مقطع فيديو للدكتور نزار باهبري مع اثنين من الكادر الصحي المُشرف على حالته؛ لتوجيه الشكر لهما.

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