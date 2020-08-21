شكرا لمتابعة خبر عن بنك يُعلن استعداده لتعيين بائع "الشاي" الحاصل على ماجستير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أعلن بنك الرياض، عن إجراء مقابلة شخصية مع بائع "الشاهي" الحاصل على ماجستير في إدارة أمن نظم المعلومات بتقدير ممتاز؛ تمهيدًا لتعيينه حال ثبوت كفائته.

وانتشر مقطع فيديو، للمواطن وهو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط، رغم تخرجه من إحدى الجامعات الأمريكية.