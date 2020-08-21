شكرا لمتابعة خبر عن بنك يُعلن استعداده لتعيين بائع "الشاي" الحاصل على ماجستير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أعلن بنك الرياض، عن إجراء مقابلة شخصية مع بائع "الشاهي" الحاصل على ماجستير في إدارة أمن نظم المعلومات بتقدير ممتاز؛ تمهيدًا لتعيينه حال ثبوت كفائته.
وانتشر مقطع فيديو، للمواطن وهو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط، رغم تخرجه من إحدى الجامعات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك يُعلن استعداده لتعيين بائع "الشاي" الحاصل على ماجستير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.