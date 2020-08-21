شكرا لمتابعة خبر عن " المياه الوطنية " للمواطنين: أبلغوا عن توصيلات الصرف غير النظامية تلافيا للغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أهابت شركة المياه الوطنية بالمواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية المبادرة بتسجيلها تلافيًا للغرامات وتراكم المديونيات. أهابت شركة المياه الوطنية بالمواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية المبادرة بتسجيلها تلافيًا للغرامات وتراكم المديونيات. ودعت " المياه الوطنية " الجميع بالإبلاغ عن توصيلات الصرف غير النظامية عبر مركز الاتصال الموحد 920001744. وأوضحت " المياه الوطنية " أن توصيلة الصرف غير النظامية عبارة عن ربط العقار بشبكات المياه أو الصرف الصحي بطريقة غير نظامية مما يتسبب في ضرر للغير.

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