شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق يوضح عدد أيام وأشهر السنة الهجرية 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، إن السنة الهجرية الجديدة 1442هـ تعد سنة بسيطة.
ولفت إلى أن إجمالي عدد أيامها 354 يوما،كما ستحتوي على أشهر عدد أيامها 29 يوما، وأخرى 30 يوما.
وأضاف أن عدد الأيام في أشهر محرم وربيع أول وجماد أول ورجب ورمضان وشوال وذى الحجة ستكون 29 يوما، في حين أن عدد الأيام في الأشهر الأخرى ستكون 30 يوما، وستنتهي السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021.
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