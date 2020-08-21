شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نفت هيئة مكافحة الشائعات صحة الخبر المتداول عن سجن من يستخدم الهاتف أثناء القيادة لمدة 24 ساعة.

وذكرت الهيئة عدم صحة ما نشر بهذا الشأن، مؤكدة أن الخبر قديم ونشر في عام 2017.

ونوهت بأن مخالفة استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء سير المركبة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال.