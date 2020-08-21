أحدث إحصائية لـ«الصحة».. المملكة تسجل أقل إصابات بكورونا منذ 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، فيما تم تسجيل 1591 حالة تعافٍ، و32 حالة وفاة.

ووفقًا لهذه الإحصائية اليومية، سجلت إصابات كورونا في المملكة تراجعًا إلى أقل عدد للإصابات منذ نحو 4 أشهر.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة 44% من الحالات الجديدة هي للإناث، و56% للذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً أنه تم إجراء 62.413 فحصًا مخبريًّا جديدًا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.563.517 فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

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ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 305.186 حالة، من بينها 24.539 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1675 حالة حرجة.

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