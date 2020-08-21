إغلاق 226 محلًّا تجاريًّا لمخالفة الأنظمة البلدية بجدة

أعلنت أمانة جدة، اليوم الجمعة، إغلاق 226 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية في المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق 226 محلًّا تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها عدد 42 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظاميًّا.

وأضاف الزهراني أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. مبينًا أن الجولات والمهامّ الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

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وأكد الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، معربًا عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ «بلدي 940» للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

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