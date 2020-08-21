أكثر من 100 مخالفة لتدابير كورونا وتكدُّس بالأسواق في الدمام

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية 673 جولة رقابية استهدفت المنشآت التجارية والأسواق المركزية، وأسفرت عن تحرير 69مخالفة عدم تقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، و35 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدُّس واحدة في مساكن العمالة.

كما عقمت الأمانة وطهَّرت 803 مواقع باستخدام 132426 لترًا من المطهرات والمعقمات، ورفعت 6252 طنًّا من النفايات، وأزالت 4825 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات المجهولة المصدر.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهةً بضرورة تكاتف الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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