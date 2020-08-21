أخبار السعودية اليوم.. تطورات في ملف تعديات البحر الأحمر.. وإعلان موعد وقف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بـ«التقييم الذاتي»

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020م، ومنها: أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء آخرين إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر، وتحديد موعد وقف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بـ«التقييم الذاتي»، و«الجوازات» تحدد آلية استلام جواز السفر الجديد.

حسم واقعة تعديات البحر الأحمر يجدِّد مقولة ولي العهد: «لن ينجو صاحب فساد»

جدَّد صدور أمر ملكي بإعفاء عدد من المسؤولين، إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر؛ التذكير بمقولة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.. سلاح المملكة في مواجهة المتجاوزين

تتعاون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع العديد من الجهات المعنية فيما يتعلق بمواجهة التجاوزات المالية والإدارية، وقد نجحت هذه الجهود في توجيه ضربات قاصمة في عدة قطاعات.

رسميًّا.. تحديد موعد وقف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بـ«التقييم الذاتي»

حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي لاستكمال إجراءات «التقييم الذاتي» لأدائها؛ وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن الذي ينص على إلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة ميلادية.

أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء آخرين إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر

صدر أمر ملكي كريم بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر التي تجاوزت (5000) تعدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا.

بالفيديو.. هيئة الحياة الفطرية توضِّح حقيقة «النمر الأسود» بالباحة

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، حقيقة ما تم تداوله من ظهور نمر أسود في محافظة المندق بمنطقة الباحة، مشيرةً إلى أنه قط أسود وليس نمرًا.

وزارة الصحة تفنِّد ما يُشاع حول «مسحة الفم» لاكتشاف كورونا

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فنَّدت وزارة الصحة ما يتردَّد حول أن مسحة الفم لاكتشاف فيروس كورونا موثوق منها، مثل مسحة الأنف. وأكدت الوزارة أن نتائجها معتمدة وفقًا لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض.

«الجوازات» تحدد آلية استلام جواز السفر الجديد

كشفت الجوازات السعودية عن آلية استلام جواز السفر الجديد؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «جددت الجواز من قبل عيد الأضحى وإلى الآن ما أرسلتوا أنه جاهز للاستلام.. كيف أقدر أستلمه؟ دخلت أبشر ما فيه أي معلومات».

أول تعليق من عهود الفارس بعد تكليفها بالإشراف العام على التعليم الإلكتروني

أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتكليف الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس، مشرفةً عامةً على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بوزارة التعليم.

الخثلان يوضح حكم الأكل من ذبائح لم يُسمَّ عليها

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم الأكل من لحوم ذبيحة نسي ذابحها التسمية.

التعليم توضح مزايا منصة «مدرستي»: قنوات متنوعة للتواصل الفعال

أعلنت وزارة التعليم عن منصة «مدرستي» لطلاب وطالبات التعليم العام، كبديل تعليمي تفاعلي للدراسة عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول.

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