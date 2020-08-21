«وثيقة شراكة» بين الأسرة والمدرسة لإنجاح التعليم عن بُعد بجدة

من خلال تفعيل منصة «مدرستي»
وضعت الإدارة العامة لتعليم جدة وثيقة شراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح التعلم عن بُعد.
وتسعى الإدارة من خلال تلك الوثيقة إلى تحقيق الأهداف التعليمية، وتحسين جودة المخرجات، وقياس أثر التعليم عن بُعد من خلال التواصل المستمر مع الطالب وأسرته في تفعيل منصة «مدرستي».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران، أن وثيقة الشراكة التي سيُوقِّع عليها كل من الطالب أو الطالبة وولي الأمر وقائد وقائدة المدرسة؛ تُعد الأولى من نوعها في وضع مهام وأدوار منوطة بالطالب والطالبة وولي الأمر والأسرة، وما يتعين الالتزام به لتتمكن المدرسة بكافة عناصرها من أداء واجبها تجاه طلابها وطالباتها في التعليم عن بُعد، وبما يحقق التكامل والتعاون بين الأسرة والمدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية.
وأضاف أن الوثيقة تتضمَّن عددًا من المهام المنوطة بالطالب والطالبة في التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي، تشمل العمل بما ورد في دليل استخدام المنصة التفاعلية، والالتزام بالتعليمات الإرشادية، بجانب البعد عن المشتتات، والتفرغ التام أثناء تفعيل المنصة، والتقيد بالجدول المدرسي، والانتظام في الدخول على المنصة، وكذلك حضور الدروس المقدمة من خلالها، وأداء الواجبات والمهام الإلكترونية، والتواصل مع المعلم أو المرشد عند مواجهة أي صعوبات.
وأشار الصقيران إلى أن مهام ولي الأمر والأسرة في التعليم عن بُعد، تشمل الاطلاع على دليل استخدام منصة «مدرستي»، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، ومتطلبات التعليم عن بُعد، وتوفير الدعم النفسي والعاطفي، والقيام بالدور الإشرافي المباشر أثناء العملية التعليمية، وكذلك الدخول المستمر على المنصة لتفعيل جميع أدواره، وكذلك التواصل والتعاون مع المدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها عبر أيقونة الخدمة في المنصة.
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