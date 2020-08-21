إصابات كورونا بالمملكة تسجل 305.186 شخصًا.. وحائل ومكة في المقدمة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، فيما تم تسجيل 1591 حالة تعافٍ، و32 حالة وفاة.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة التي أعلنتها اليوم، فقد ارتفع إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة بفيروس كورونا في المملكة إلى 305.186 حالة، من بينها 24.539 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1675 حالة حرجة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة 44% من الحالات الجديدة هي للإناث، و56% للذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً أنه تم إجراء 62.413 فحصًا مخبريًّا جديدًا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.563.517 فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد جاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، كالتالي: حائل (77)، مكة المكرمة (77)، المدينة المنورة (73)، جازان (60)، تبوك (52)، الرياض (43)، جدة (39)، صبيا (36)، أبوعريش (35)، أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي، فجاءت كما يلي: الدمام (98)، الرياض (68)، مكة المكرمة (62)، خميس مشيط (53)، سبت العلاية (53)، حائل (52)، المدينة المنورة (46)، ينبع (41)، الخبر (40)، جدة (40)، القطيف (38).

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ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط .

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