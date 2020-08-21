بالأسماء والأرقام.. خريطة التعافي من كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت الدمام قائمة المدن السعودية، من حيث التعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 98 حالة تعافٍ، تلتها الرياض بـ68 حالة، فمكة المكرمة بـ62 حالة.

وجاءت خميس مشيط في المرتبة التالية بـ53 حالة، ثم سبت العلاية 53، والمدينة المنورة 46، وينبع 41، وفجدة 40، والقطيف 38 حالة، ثم جازان 37، وتبوك 35، والطائف 34، والهفوف 33، وأحد رفيدة 32، وبيش 32 حالة تعافٍ.

وسجلت كل من(القفنذة وبقيق) 29 حالة تعافٍ، ثم المبرز 26، وتثليث 25، وعفيف 23، وحفر الباطن 23، والنعيرية 23 والجبيل 22، والخفجي والبشائر 22 لكل منهما.

أما الظهران وتبالة فقد سجَّلت كلٌّ منهما 19 حالة، وجاءت نجران وبلجرشي في المرتبة التالية بـ17 حالة تعافٍ، ثم (عنيزة وأحد المسارحة وقلوة) بـ16 حالة لكل منها، تلتها (أبها ووادي الدواسر) بـ15حالة، ثم (بيشة والرس ومليجة وساجر) بـ13 حالة لكل منها.

وسجلت كل من (رفائع الجمش والليث) 13 حالة تعافٍ، تلتهما (بارق وأملج) بـ12، ثم (عبون الجواء وبللسمر) 11 حالة، وجاءت كل من (الحرجة وصفوى وشرورة) في المرتبة التالية بـ10 حالات، ثم كل من (عرعر والدوادمي والبكيرية) بـ9 حالات، و(خليص والعيدابي ورأس تنورة) بـ8 حالات لكل منها.

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وجاءت كل من (الطوال والقريات والحرج) في المرتبة التالية بـ7 حالات. أما (الباحة والنماص والعلا والمذنب والحجرة والحناكية، والمجارة وظهران الجنوب، وصامطة) فقد سجَّلت كلٌّ منها 5 حالات تعافٍ، تلتها (فرسان، وبريدة، وأبو عريش، ومهد الذهب، وحوطة بني تميم، والوجه، والمظيلف، وأضم والحملة، وثريبان، والجفر) بـ4 حالات لكل منها.

وفي الترتيب التالي، جاءت (بطحاء، والنبهانية، والرويضة، وسراة عبيدة، والمدق، وضرية، والقوز، والعيون، وصبيا، وتربة، والريث، وفيفا)، بـ3 حالات، كما سجَّلت مدن (الشنان، والمجمعة، ووداي بن هشبل، ونمرة، والكامل، والقيصومة، وضبا، وشقراء، وضمد، ووادي الفرع، والفرشة) بحالتي تعافٍ لكلٍّ منها.

أما مدن (عريعرة، وأبو عجرم، والبرك، وشواق، ورابغ، وطريف، والبجاية، وضرما، والعيص، والدرعية، والحرث، وقرية العليا) فقد سجَّلت كل منها حالة تعافٍ واحدة.

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