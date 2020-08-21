خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 54 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 531 طنًّا و142 كيلوجرامًا من المواد الإيوائية والتجهيزات الطبية والتمور.
وتستهدف هذه المساعدات محافظات عدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والجوف، وتعز، والحديدة، والضالع، ولحج، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في حجة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
اقرأ أيضًا
مركز الملك سلمان للإغاثة: قدمنا 4 مليارات دولار لـ«العمل الإنساني»
بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُساعد 447 عائلة خلال يوم واحد
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 54 شاحنة مساعدات سعودية إنسانية تعبر منفذ الوديعة إلى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.