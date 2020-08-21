إغلاق 6 محلات تجارية مخالفة برجال ألمع

كشف رئيس بلدية رجال ألمع سعيد علي آل مصمع أن البلدية نفّذت 60 جولة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 13 مخالفة وإغلاق 6 محلات تجارية، فيما صادرت البلدية 24 كيلو جراما و 15 لتراً من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. مبينا أن الجولة شملت عددًا من المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمسالخ والمطابخ. وأكَّد آل مصمع ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.



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