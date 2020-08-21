شرح التسجيل بالنقل المدرسي عبر شاشات تلفزيونية في شرورة

قال مدير إدارة تعليم محافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، إنه مع بداية هذا الفصل الدراسي تم التنسيق بين إدارة التعليم وبلدية شرورة بشكل مبكر لعرض آلية وطريقة تسجيل أولياء الأمور للطلاب والطالبات للاستفادة من خدمة النقل المدرسي وحث المجتمع لسرعة التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم لكافة منسوبيها، يأتي ذلك ضمن الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعات الحكومية بمحافظة شرورة مع إدارة التعليم والجهد الموحد لخدمة الطلاب والطالبات، وأضاف عقالا أن بلدية محافظة شرورة سخرت كافة الشاشات التلفزيونية في الحدائق والمتنزهات بالمحافظة لخدمة التعليم منذ إنشاء هذه الشاشات العملاقة، وقدم عقالا شكره لمحافظ شرورة ومدير البلدية على الجهود والتعاون المستمر في كافة المجالات لخدمة التعليم والمجتمع بالمحافظة، وأن هذا الدعم المستمر والتعاون يساهم في دعم ورعاية الحراك التنموي والأنشطة والفعاليات المجتمعية.



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