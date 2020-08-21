إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 5400 م في بريمان

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع انتشار التعديات قامت بلدية بريمان الفرعية بإزالة تعدي على أراض حكومية بمساحة 5400 م2، جرى بناؤها بدون تراخيص وعلى مواقع ليس عليها مستمسكات شرعية في حي الأجواد الشعبي كانت مهيأة لتكون قاعة أفراح. وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية أحمد الزهراني، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة الجهات الأمنية وشرطة البلدية، مبيناً أن الموقع فضلاً عن مخالفته بالتعدي على أراض غير مملوكة كذلك كان يشرع في بناء موقعاً للأفراح دون أدنى الاشتراطات مما يشكل خطراً في حال استخدامه.



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