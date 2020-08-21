إحالة‭ ‬مسؤول‭ ‬للتقاعد‭ ‬وإعفاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬إثر‭ ‬‬التعديات‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬مشروع‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر وأن‭ ‬تقوم‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بالتحقيق‭ ‬مع‭ ‬الجميع منذ 18 ساعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 7600 م في أبرق الرغامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.