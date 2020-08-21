

الأمم المتحدة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تضامن الأمم المتحدة مع جميع ضحايا الإرهاب، حاثاً الجميع على عدم نسيانهم أبداً.

وقال غوتيريش في تصريح بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب : إن أثر الإرهاب على الضحايا يمكن أن يستمر مدى الحياة وأن يتردد صداه عبر الأجيال، مشيراً إلى أنه يمكننا مساعدة الضحايا والناجين من خلال السعي إلى استجلاء الحقيقة وتمكينهم من العدالة وجبر ضررهم، وتوفير منابر لإسماع أصواتهم، والتمسك بحقوق الإنسان الواجبة لهم.

ولفت الأمين العام الانتباه إلى تعطل الخدمات الحيوية المقدمة للضحايا، مثل إجراءات العدالة الجنائية والدعم النفسي الاجتماعي أو تأخر أو توقف تقديمها، بينما تركز الحكومات الاهتمام والموارد على مكافحة الجائحة.

كما سلط المسؤول الأممي الضوء، على جهود الأمم المتحدة لمساعدة البرلمانيين والحكومات على صياغة واعتماد تشريعات واستراتيجيات وطنية لمساعدة الضحايا، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم رابطات الضحايا فيما تضطلع به من أعمال قيمة.

// انتهى //

19:31ت م

0087





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة عدم نسيان ضحايا الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.