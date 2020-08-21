السعودية اليوم / بريطانيا ترسل فريق طبي ثاني إلى لبنان للمساعدة في مواجهة إنتشار فيروس كرونا



لندن 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إرسال فريق طبي ثاني إلى لبنان يتكون من خمسة أفراد للمساعدة في مواجهة إنتشار فيروس كرونا المستجد.

وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية آن - ماري تريفيليان في بيان : لا تزال بيروت تواجه معركة شاقة للوقوف على قدميها، حيث يتعين عليها التعامل مع تحدي مزدوج ومعقد يتمثل في التعامل مع تداعيات الإنفجار وفي ذات الوقت التعامل مع الزيادة المقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس

// انتهى //

19:16ت م

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لندن 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إرسال فريق طبي ثاني إلى لبنان يتكون من خمسة أفراد للمساعدة في مواجهة إنتشار فيروس كرونا المستجد.وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية آن - ماري تريفيليان في بيان : لا تزال بيروت تواجه معركة شاقة للوقوف على قدميها، حيث يتعين عليها التعامل مع تحدي مزدوج ومعقد يتمثل في التعامل مع تداعيات الإنفجار وفي ذات الوقت التعامل مع الزيادة المقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ، متمنية أن تساعد خبرات فريق الأبطاء البريطانيين في هذه الكارثة المأساوية.// انتهى //19:16ت م0085

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