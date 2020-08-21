السعودية اليوم / الأردن تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 02 محرم 1442هـ الموافق 21 اغسطس 2020م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود 3 سائقين أردنيين قادمين عبر الحدود، و 6 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و24 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينتي أربد والزرقاء ومحافظة البلقاء، مبينة في الوقت نفسه أنه تم تسجل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1272 حالة شفاء.

// انتهى //

19:15ت م

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عمّان 02 محرم 1442هـ الموافق 21 اغسطس 2020م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1532 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود 3 سائقين أردنيين قادمين عبر الحدود، و 6 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و24 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينتي أربد والزرقاء ومحافظة البلقاء، مبينة في الوقت نفسه أنه تم تسجل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1272 حالة شفاء.// انتهى //19:15ت م0084

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