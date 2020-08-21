السعودية اليوم / السودان تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان, 41 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها, بارتفاع عدد المصابين في السودان منذ بداية الجائحة إلى 12623 حالة، والوفيات إلى 812 حالة وفاة، بينما تم إعلان تعافي 6476 من المصابين .

// انتهى //

18:26ت م

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الخرطوم 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان, 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وتعافي 20 شخصاً، بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها, بارتفاع عدد المصابين في السودان منذ بداية الجائحة إلى 12623 حالة، والوفيات إلى 812 حالة وفاة، بينما تم إعلان تعافي 6476 من المصابين .// انتهى //18:26ت م0079

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