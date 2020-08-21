السعودية اليوم / العراق يسجل 4288 اصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4288 اصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 75 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 6283, فيما تم تسجيل 3246 حالة شفاء جديدة, حيث بلغت اجمالي حالات الشفاء إلى 140446 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 50356 إصابة , منهم 587 في العناية المركزة.

// انتهى //

18:15ت م

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بغداد 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4288 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 197085 اصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 75 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 6283, فيما تم تسجيل 3246 حالة شفاء جديدة, حيث بلغت اجمالي حالات الشفاء إلى 140446 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 50356 إصابة , منهم 587 في العناية المركزة.// انتهى //18:15ت م0077

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