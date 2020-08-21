السعودية اليوم / صحة الجوف تنفذ 421 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لبس الكمام والتباعد الاجتماعي



سكاكا 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الالتزام ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمنطقة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد19.

وأوضحت صحة الجوف، أن الجولات الخاصة بلبس الكمام والتباعد الاجتماعي بلغ عددها 421، وتأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من

وبينت صحة الجوف أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملحوظات.

//انتهى//

18:08ت م

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سكاكا 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسنفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الالتزام ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمنطقة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد19.وأوضحت صحة الجوف، أن الجولات الخاصة بلبس الكمام والتباعد الاجتماعي بلغ عددها 421، وتأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد , والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، مثل لبس الكمامات، وتطبيق التباعد الجسدي ، كما شملت الجولات جميع المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها ، مؤكدةً على أن ذلك يأتي ضمن سلسلة إجراءات مشددة تقوم بها وزارة الصحة في الجوف لتطبيق الإجراءات الاحترازية.وبينت صحة الجوف أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملحوظات.//انتهى//18:08ت م0075

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