السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بالسيول والأمطار فى السودان الى 74 حالة وفاة



الخرطوم 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

ارتفع عدد وفيات عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات التي ضربت السودان إلى (74) حالة وفاة .

وأشار تقرير صادر عن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، اليوم، أن عدد المنازل المُنهارة كلياً 17.063 والمُتضرِّرة جزئياً 25.562، ووصل عدد المرافق العامّة المُتضرِّرة إلى 129 مرفقاً .

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17:49ت م

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