غبار وأمطار رعدية غدًا وأبها تسجل 19 درجة

2020-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل الأحساء ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ47 درجة مئوية، فيما تسجل أبها وطريف أقل درجة حرارة بـ19 مئوية.

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