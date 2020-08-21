، بعد إصابته بمرض نادر.. "الزيلعي" لـ"الخليج 365": نادٍ لم يتفاعل معي وهذه حياتي بعد المرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم الشكر لوزارة الرياضة واتحاد القدم لمساندتهم له

كشف لاعب النصر السابق خالد الزيلعي، عن تفاصيل جديدة حول إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري الذي داهمه مؤخراّ وغيبه عن الملاعب الرياضية، وكيف هي حياته بعد المرض.

ولم يكن هناك وسيلة للتواصل مع "الزيلعي" سوى استخدام المراسلة عن طريق "الواتساب"، حيث لم يستطع الحديث عبر الاتصال لتعثر لسانه بسبب المرض.. حيث قال لـ"الخليج 365" في ردٍ على كيف هي حياته بعد المرض: أولاً الحمد لله على كل حال، هذا النوع من المرض صعب التعامل معه، فلا تستطيع بذل مجهود زايد أو الإهمال وترك العلاج الطبيعي، وما زلت منتظمًا على العلاج طوال الأسبوع ما بين علاج طبيعي وعلاج وظيفي، بالإضافة إلى المسبح العلاجي والنطق والتخاطب على مدار 10 ساعات أسبوعياً مع طاقم طبي محترف من الأحد حتى الخميس.

وأضاف: أحاول التوازن في التمارين والعلاج الطبيعي حتى أتمكن من المقاومة طوال اليوم، وتمر فترات لا أستطيع القيام بأي مجهود وأحتاج للراحة.

وعن بداية المرض والأعراض؛ قال "الزيلعي": المرض بدأ بثقل في اللسان وصولاً إلى كافة الأعضاء حتى أصبحت الحركة هي الأخرى ثقيلة جداً إلى جانب عدم القدرة على الجري والمشي وممارسة الرياضة بشكل طبيعي.

وقدم "الزيلعي" شكره لزملائه من اللاعبين والرياضيين ووزارة الرياضة قائلاً: أتقدم بالشكر لوزير الرياضة واتحاد القدم حيث قدموا لي تأمينًا طبيًا ومبلغًا ماليًا، بالإضافة إلى تأمين احتياجاتي، مقدماً شكره للمسؤولين واللاعبين الذين بادروا بدعمه من نادي النصر وأبها والعين والوحدة وضمك، كما قدم شكره للمسوؤلية الاجتماعيه بالاتحاد السعودي لكرة القدم على مساندتهم له .

واستنثى "الزيلعي" أحد الأندية - لم يسمه - سبَق وأن لعب في النادي لافتاً إلى أنه لم يجد تفاعلًا من ذلك النادي وقال: برغم تمثيلي للنادي سنوات طويلة لم أجد تفاعلهم.

وحول زيارته لنادي العين قال: زيارتي كانت للاعبين من أجل تحفيزهم؛ وكنت أعلم أنهم سيتأثرون مني بعد التغير الذي طرأ على وضعي الصحي، إذ كان حينها الفوز دافعًا لمعنوياتي وإن شاء الله الجولات القادمة أستطيع الحضور والدعم.