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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 54 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 531 طنًّا و142 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية والتجهيزات الطبية والتمور.
وتستهدف هذه المساعدات محافظات: (عدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والجوف، وتعز، والحديدة، والضالع، ولحج، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في حجة).
تأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
عبور 54 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" لعدة محافظات في اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-21
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 54 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 531 طنًّا و142 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية والتجهيزات الطبية والتمور.
وتستهدف هذه المساعدات محافظات: (عدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والجوف، وتعز، والحديدة، والضالع، ولحج، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في حجة).
تأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
06:05 PM
تحمل على متنها 531 طنًّا من المساعدات والتجهيزات الطبية والتمور
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 54 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 531 طنًّا و142 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية والتجهيزات الطبية والتمور.
وتستهدف هذه المساعدات محافظات: (عدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والجوف، وتعز، والحديدة، والضالع، ولحج، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في حجة).
تأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
، عبور 54 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" لعدة محافظات في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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