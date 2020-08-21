شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة : سنقيّم "التعليم عن بعد" خلال الأسابيع الأولى من الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

- سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر "لقاح لكورونا"

- لدينا القدرة على تقديم العلاج المناسب في حال تفاقم الإصابات

- المملكة لن تعتمد أى لقاح لكورونا حتى تتأكد من سلامته

- هنالك تجارب إعدادية لتجربة اللقاح الصيني

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة : سنقيّم فكرة "التعليم عن بعد" خلال الخمس الأسابيع الأولى من الدراسة، وسيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لكورونا

وأضاف الوزير في لقاء مع "فضائية العربية " : المجتمع في وعي كامل فيما يتعلق بجائحة كورونا ، ولدينا القدرة على تقديم العلاج المناسب والخدمة الصحية في حال تفاقم عدد الإصابات، موضحا أن هنالك تزايد في الحالات لكن الأعداد ليست مقلقة وجميع الخدمات متوفّرة

وأكد وزير الصحة أن المملكة لن تعتمد أى لقاح لكورونا حتى تتأكد من سلامته ، ونحن حريصون على أن نكون من أوائل الدول التي توفّر لقاح كورونا، وهنالك تعاون كبير وملحوظ للمملكة مع عديد من الدول فيما يتعلّق بأزمة كورونا ، وهنالك تجارب إعدادية لتجربة اللقاح الصيني ، مشيرا إلى أن هيئة الغذاء والدواء هي المخوّلة بالسماح بدخول اللقاحات التي أفصح عنها في بعض الدول .