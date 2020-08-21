، "المدينة" تودع عامها الـ41 بـ"قطار الـ300 كم".. أحداث ومشاريع وإنجاز أمني ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها موافقة سامية لإطلاق اسم ولي العهد على"دار القلم".. والتحكم في " كورونا

ودعت المدينة المنورة، عامها الـ 41 بأحداث مختلفة؛ كان أبرازها جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم أجمع، لتسجل الجائحة في طيبة الطيبة 17532 إصابة، تعافي منها 16102 مصاب، فيما توفي 125 شخصًا رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، لتسقبل عامها الجديد بـ 1305 حالات مصابة من العدد الإجمالي، فيما أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة المدينة المنورة لجميع القطاعات بنسبة 20%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة.



منصة عالمية

ومن أبرز الأحداث والنشاطات في العام الماضي، موافقة المقام السامي على إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مركز "دار القلم" في المدينة المنورة؛ ليكون باسم "مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي"، بناءً على طلبٍ تقدم به الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، تثميناً لجهود سمو ولي العهد -حفظه الله- في دعم الخط العربي، وتقديراً لدعمه المستمر للثقافة والمثقفين، وستتولى وزارة الثقافة الإشراف على المركز بالتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز، وستعمل على تطويره ليصبح منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم.

مشاريع صحية

ودشَّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مستشفى متكاملاً، استغرق تنفيذه 59 يومًا فقط، وتبلغ سعته السريرية "100" سرير، منها "20" سريرًا عناية مركزة للحالات الحرجة؛ وذلك ضمن جهود السعودية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، بالشراكة مع قطاع وزارة الطاقة الخاص ممثلاً في شركة أكواباور.



وتم إنشاء المستشفى على مساحة تقارب 15000 م2، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ إذ جرى إنشاؤه وفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية، منها نظام شبكة الغازات الطبية، وأنظمة مكافحة الحريق.

مشاريع سياحية

ووضع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حجر الأساس لمشروع فندق شيراتون طيبة، بالقرب من الساحة الشمالية للمسجد النبوي بتكلفة تقدر بـ 800 مليون ريال، كما شهد إطلاق الهوية الجديدة لشركة طيبة للاستثمار.

مشاريع رقمية وتعليمية

ودشن أمير منطقة المدينة المنورة، 7 مشاريع من مشاريع التحول الرقمي لجامعة طيبة، والتي يبلغ مجموعها 45 مشروعًا، وتم تدشين أكثر من 30 مشروعًا تقنيًا منها حتى الآن، وذلك خلال زيارته لشـركة وداي طيبة، واطلاعه على معامل الشـركة المتخصصة في التقنيات الحديثة وآخر المستجدات فيها، ومشروع راصد الذي يهدف إلى توفير كاميرات بمواصفات قياسية وذات تقنيات متقدمة ودقة عالية لمراقبة ورصد مباني الجامعة ومحيطها لتأمين منشآتها، ونظام s-print المركزي للتحكم بالطابعات باستخدام تقنية IOT داخل

المباني ونظام S-Access الذي يهدف إلى توفير أجهزة للتحكم بالدخول لمباني القطاعات ونظام Wifi الذي يقوم بتوفير تغطية لمباني الجامعة بشطر الطالبات والطلاب بشبكة اتصال لا سلكي للإنترنت.

كما دشن نائب أمير منطقة المدينة المنورة، منصة lrbوالمتخصصة في توفير البرامج التعليمية ومشروع S-Room المختص بالغرف الذكية، وتشمل غرفًا ذكية مشتركة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات، وغرفًا ذكية مشتركة للطلبة، وغرف سمنار ونقل ذكي بالمباني، ونظام S-Show وهو نظام لإدارة أجهزة العرض بالجامعة الذي يهدف للتحكم بها بالجامعة وفروعها لضمان استمرارية عمل الأجهزة بشكل فعال وتشخيص المشاكل عن بعد واستبدال قطع الغيار وتوفيرها قبل تعطلها لضمان استمرارية عمل الأجهزة.

إنجاز أمني

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم (79) شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

سرعة 300

وبدأت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع اعتباراً من اليوم، في رفع سرعة القطارات على جميع الرحلات من المدينة المنورة وإليها إلى300 كيلو متر في الساعة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.

وأوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن الوصول بسرعة القطار إلى 300 كيلومتر في الساعة سيكون ما بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، والذي سيجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمدينة المنورة نحو الساعتين، وبين مكة المكرمة، والمدينة المنورة نحو الساعتين و45 دقيقة.

حظر ورفع ومنع

وفي أزمة جائحة كورونا وفي أحداث وأوقات مختلفة، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، وتم تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة ، فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي الخليج 365 الإعلان عنها في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة.

20 ألف نسخة

ووزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، أكثر من عشرين ألف نسخة قرص مدمج للإصدارات الستة من المرحلة الأولى لمشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم توزيعها على الجمعيات المتخصصة بفئة الصم والبكم، وعبر المؤتمرات الدولية داخل المملكة، وذلك في إطار العناية بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر القرآن الكريم وتفسيره وتعاليمه.

ويعد مشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاريع المهمة التي نفذتها الوزارة مؤخراً، لإيصال ما يحتاج إليه الصُّم والبُكْم من القرآن الكريم بأسلوب سهل وميسر، وإيصال ما يشتمل عليه القرآن الكريم من حِكَمٍ وأحكام وعِبَر ومواعظَ، والتركيز على السور التي يكثُر شيوعها وقراءتها في الصلوات، وعلى كل ما تحتاج إليه هذه الفئة في حياتها اليومية، من أحكام وآداب عملية.المدينة المنورة