محمد بن مسعود - الدمام - 540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6% سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.فلسطين فيروس كورونا الجديد فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-21 سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين. Advertisements 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 04:22 PM 540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6% 540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6% سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين. ، فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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