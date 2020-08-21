محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي أعداد المتعافين بلغ 273,579 حالة شفاء سجلت باكستان خلال الـ 24ساعة الماضية، 630 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 291588 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6219 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 273579 حالة، و 722 حالة لاتزال في وضع حرج .باكستان فيروس كورونا الجديد باكستان: 10 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-21 سجلت باكستان خلال الـ 24ساعة الماضية، 630 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 291588 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6219 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 273579 حالة، و 722 حالة لاتزال في وضع حرج . Advertisements 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 04:07 PM إجمالي أعداد المتعافين بلغ 273,579 حالة شفاء إجمالي أعداد المتعافين بلغ 273,579 حالة شفاء سجلت باكستان خلال الـ 24ساعة الماضية، 630 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 291588 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6219 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 273579 حالة، و 722 حالة لاتزال في وضع حرج . ، باكستان: 10 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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