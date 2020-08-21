شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كيف كانت الهواتف الحكومية قبل 86 عامًا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): كانت الهواتف في السنوات الماضية تمتلك شكلًا مختلفًا تمامًا عن ما وصلت إليه في الوقت الحالي. كانت الهواتف في السنوات الماضية تمتلك شكلًا مختلفًا تمامًا عن ما وصلت إليه في الوقت الحالي. وكشف الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز عن هاتف حكومي قديم يعود إلى عام ١٣٥٣هـ (١٩٣٤م). وقالت الدارة إن هذا الهاتف الحكومي كان يعمل من خلال بطارية جافة، ويمتلك قرصًا كما هو حال التلفونات قديمًأ.

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