شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: تجديد هوية المقيم بشرط تجاوزه الـ25 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الجوازات السعودية بأنه لتجديد هوية المقيم يجب أن يكون قد تجاوز الـ25 عام .

وكان ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين جاء فيه : "هل يمكن تجديد الإقامة مع تجاوز أحد المرافقين ٢٥، مع العلم بأن مكتب العمل يرفض نقل الكفالة قبل التجديد؟".

ورد الجوازات بأن التعليمات تشترط إجراء نقل الخدمات لمن بلغ ٢٥ عامًا.. لتتمكن من إتمام تجديد هوية مقيم، يرجى مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما دمت تعدَّيت السن القانونية.