شكرا لمتابعة خبر عن حائل ومكة المكرمة تسجلان أعلى إصابات بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تصدرت مدينتا حائل ومكة المكرمة، مدن المملكة في تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، إذ سجلتا كل منهما 77 حالة جديدة. تصدرت مدينتا حائل ومكة المكرمة، مدن المملكة في تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، إذ سجلتا كل منهما 77 حالة جديدة. وسجلت المدينة المنورة 73 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت جازان 60 حالة إصابة. وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل (1213) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (305186) حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حائل ومكة المكرمة تسجلان أعلى إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.