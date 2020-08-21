شكرا لمتابعة خبر عن مواطن لم يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا فأصاب والديه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة، قصة مواطن نقل عدوى أوضحت وزارة الصحة، قصة مواطن نقل عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى والديه كبار السن. وأكدت الوزارة، أنه لم يعزل نفسه مباشرة عند ظهور الأعراض وتساهل في حضور مناسبة الأسرة الخاصة، ما أدى إلى إصابة والديه اللذين لديهما بعض الأمراض المزمنة.

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