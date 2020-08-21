شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يعثر على كمية كبيرة من التمور الصالحة للأكل في إحدى حاويات القمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):رصد أحد المواطنين كمية كبيرة من التمور في إحدى حاويات القمامة التابعة للبديات، مؤكداً أنها سليمة وصالحة للأكل.
وأكد المواطن أن كمية التمور كانت كثيرة، وأنه قام بنقل جزءً منها في إحدى السيارات التابعة له .
واستنكر المواطن إلقاء التمور بهذه الطريقة، مضيفا أن هناك طرق أخرى للاستفادة منها مثل استخدامها كطعام للماشية.
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