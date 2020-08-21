شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن شاب يبيع «الشاي» رغم حصوله على ماجستير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطنًا شابًا يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط، رغم تخرجه من إحدى الجامعات الأمريكية.

وأوضح الفيديو، الشاب يرتدي زي التخرج ويحمل شهادته، مشيرًا إلى أنه لم يتم توظيفه حتى الآن رغم حصوله على ماجستيرفي إدارة أمن نظم المعلومات بتقدير ممتاز .