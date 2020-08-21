شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن شاب يبيع «الشاي» رغم حصوله على ماجستير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):أظهر مقطع فيديو، مواطنًا شابًا يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط، رغم تخرجه من إحدى الجامعات الأمريكية.
وأوضح الفيديو، الشاب يرتدي زي التخرج ويحمل شهادته، مشيرًا إلى أنه لم يتم توظيفه حتى الآن رغم حصوله على ماجستيرفي إدارة أمن نظم المعلومات بتقدير ممتاز .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن شاب يبيع «الشاي» رغم حصوله على ماجستير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.