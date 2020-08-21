شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة نادرة لخروج المصلين من جامع برزان قبل 85 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): كشفت صورة نادرة لحظة خروج المصلين من جامع برزان بمدينة حائل قبل أكثر من 85 عام. كشفت صورة نادرة لحظة خروج المصلين من جامع برزان بمدينة حائل قبل أكثر من 85 عام. وأظهرت الصورة عدد كبير من المصلين وقت خروجهم من بعد صلاة الجمعة من جامع برزان بمدينة حائل والتي تعود إلى عام ١٩٣٥م - ١٣٥٤ه‍.

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