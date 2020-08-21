شكرا لمتابعة خبر عن آثار حجرية ضخمة في «حرة خيبر» تثير الحيرة منذ 7 آلاف سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

عثر العلماء، على آثار حجرية ضخمة عُمرها أكثر من 7 آلاف عام، تُشكل مستطيلات طويلة، ويعتقد العلماء أنها ربما اُستخدمت في أغراض طقسية أو اجتماعية.

وتم اكتشاف الهياكل المستطيلة لأول مرة في 2017 وذلك في الحقل البركاني بـ "حرة خيبر"، وقد أُطلق عليه العلماء "البوابات" ، وهي هياكل سبقت أهرامات الجيزة بآلاف السنين.

ويعتقد علماء الآثار أنها مرتبطة بزيادة الإقليمية حيث أفسحت المنطقة الخصبة المجال أمام الصحراء القاحلة.

وتحقق فريق من علماء الآثار، في صور الأقمار الصناعية للحافة الجنوبية لصحراء النفود الكبير، وحددوا 104 منشأة حجرية جديدة لدراستها عن قرب.

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وتبيّن أن هذه المستطيلات تتكون من منصتين قصيرتين وسميكتين، متصلتين بجدران منخفضة بطول يصل ارتفاعها إلى أكثر من 600 متر (2000 قدم)، ولكن لا يزيد ارتفاعها عن نصف متر (1.64 قدم).