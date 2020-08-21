شاهد.. مزارع يعزف ألحان شجية لتنطلق من وسط مزرعته

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وثق مقطع فيديو ألحان شجية رائعة يقوم بعزفها المزارع "منصور بن عيدان. وثق مقطع فيديو ألحان شجية رائعة يقوم بعزفها المزارع "منصور بن عيدان. وأظهر مقطع الفيديو المزارع وهو يعزف ألحانه على الناي والذي يعرف بإسم "الصفريقا" لتنبعث من وسط مزرعته في الباحة بجنوب المملكة. وقال بن عيدان بأنه ورث العمل بالزراعة عن أسرته إلا إنه إحترف العزف على الناي .

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