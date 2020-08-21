وزارة الصحة: مواطن يُعرِّض حياة والديه للخطر بسبب رفض إجراء وقائي

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن أحد المواطنين قرر عدم عزل نفسه مباشرة عند ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وأنه تساهل وحضر مناسبة أسرية ونقل العدوى لوالديه، موضحة أنهما من فئة كبار السن ولديهما بعض الأمراض المزمنة، مما جعلهما عرضة للخطر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 305186، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 277067، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3580 حالة، فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة، و1591 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفندت وزارة الصحة ما يتردد حول أن مسحة الفم لاكتشاف فيروس كورونا موثوق منها مثل مسحة الأنف، وأكدت الوزارة أن نتائجها معتمدة وفقًا لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة (عبر موقع تويتر) ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه بناء على التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض، بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس كوفيد ١٩، فإنه بشكل عام يعد أي من الخيارات التالية عينات مقبولة للفحص، وهي:

- عينة البلعوم الأنفي والتي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازي للحنك وبعمق محدد.

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- عينة البلعوم الفموي والتي يتم جمع العينة عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

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