القيادة تعزي والد وذوي شهيد الحد الجنوبي سلمان الغزواني

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) وأمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الجندي أول سلمان بن أحمد الغزواني، أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وأعرب نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله- عزّ وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

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وعبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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