جامعة نجران تُعلِن نتائج القبول الاحتياطي للماجستير «المدفوع الرسوم»

أعلنت جامعة نجران، ممثلةً في عمادة الدراسات العليا أمس، نتائج القبول الاحتياطي في برامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441/1442هـ، داعيةً الراغبين في معرفة أسماء المقبولين إلى الدخول على الرابط بالضغط هنا.

ودعت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل ظافر الشهري، جميع الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم إلى المسارعة في إنهاء إجراءات القبول النهائي في موعدٍ أقصاه يوم الخميس المقبل الثامن من الشهر الجاري؛ علمًا بأن القبول سيتم إلغاؤه في حال عدم استيفائها.

وأشارت إلى أنه نظرًا إلى الظروف الراهنة، وتماشيًا مع التعليمات الواردة بهذا الصدد، سيكون استقبال طلبات إنهاء إجراءات القبول النهائي عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، متضمنةً كتابة اسم ورقم الجوال، واسم البرنامج، وإرفاق وصل الإيداع البنكي، على أن يكون باسم الطالب المسجل في البرنامج، وإضافة شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي، وكذلك الهوية الوطنية/إقامة، داعيةً الراغبين في معرفة الرسوم المطلوبة إلى الدخول على الرابط بالضغط هنا.

Advertisements

كما حددت الجامعة وسيلة تواصل عبر الهاتف في حال وجود استفسارات من قبل المقبولين؛ وذلك عبر الرقمين: 0175428773—0175428157.

اقرأ أيضًا:

ضبطت 54 مخالفة.. «التجارة» تنفذ 744 جولة تفتيشية على القطاعات الخدمية والتموينية بنجران

جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطيًّا وتحدد موعدًا نهائيًّا لتأكيد القبول