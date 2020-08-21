صورة نادرة للملك سعود يصلي الجمعة في المسجد العمري ببيروت

عمرها 67 عامًا.. بصحبة رئيس الوزراء ومفتي لبنان
وثقت دارة الملك عبد العزيز، عبر صورة نادرة يعود تاريخها إلى 67 عامًا، زيارة الملك سعود بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) إلى دولة لبنان.
ونشرت الدارة- عبر تويتر- الصورة التي وثقت لحظة خروج الملك سعود من الجامع العمري الكبير في بيروت، وذلك بعد أدائه لصلاة الجمعة يوم 25 رجب 1372 هـ.
وكان بصحبة الملك سعود كل من: رئيس مجلس الوزراء اللبناني خالد شهاب، ومفتي الديار اللبنانية الشيخ محمد علايا.
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