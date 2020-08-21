مواطن يُتلف جهازًا لرصد السرعة على طريق القصيم.. والشرطة تضبطه

اتخذت الإجراءات النظامية بحقه..

أطاحت شرطة منطقة القصيم بمواطن أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالمنطقة، بحسب تصريحات المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم بدر السحيباني. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي على أحد الطرق في المنطقة. Advertisements وتبين بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة. اقرأ أيضا: تورط باكستاني وأفغاني في سرقة كابلات وقواطع بالقصيم

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