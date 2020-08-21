«الجوازات» تحدد آلية استلام جواز السفر الجديد

كشفت الجوازات السعودية عن آلية استلام جواز السفر الجديد؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «جددت الجواز من قبل عيد الأضحى وإلى الآن ما أرسلتوا أنه جاهز للاستلام.. كيف أقدر أستلمه؟ دخلت أبشر ما فيه أي معلومات».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك».

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